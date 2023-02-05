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Yaramazlara biraz batar!

Akşam Postası / 5 Şubat 2023

Doktorlar da hastalar da şaşkın: Uyuz paraziti tedaviye neden yanıt vermiyor?

Covid-19 öncesinde sıklaşan uyuz vakaları salgına dönüştü. Sadece bu artış değil, parazitin direnci de dikkat çekici. Yani sadece salgına dönüşen uyuz kadar, tedavinin zorlaşması da sorun.

İstanbul’da motosiklet ve scooter’la trafiğe çıkma yasağı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kentte beklenen şiddetli kar yağışı ve fırtına hakkında uyardı. Yerlikaya, sonraki mesajında saat 18:00’dan sonra motosiklet ve elektrikli scooter’la trafiğe çıkmanın yasaklandığını duyurdu.


Selahattin Demirtaş, ortak aday konusunda ‘altılı masa’nın ‘milliyetçi kanadı’na çıkıştı

HDP’nin tutuklu eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Alevi kimliğine yönelik ‘olumsuz’ açıklamalara çıkıştı.

Kulis: İYİ Parti’nin Kılıçdaroğlu endişesi ‘CHP’ye seçmen kaptırmak’

Gelecek Partisi kurucu üyesi: Bizsiz iktidar olamazsınız, Tayyip Erdoğan aileden

Kılıçdaroğlu’nun adaylığını niçin riskli buluyorum?

AKP’li Turan EYT için gün verdi: Salı ya da çarşamba akşamı

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili düzenlemenin salı veya çarşamba akşamı tamamlanacağını söyledi.

Naci Görür, ‘Kağıthane depremi’ni değerlendirdi: Özel anlam yüklemeyin

Yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür, dün gece İstanbul’un Kağıthane ilçesinde meydana gelen 3 büyüklüğündeki depreme ‘özel anlam’ yüklenilmemesini söyledi.

Inisherin’in Ölüm Perileri: Hikaye anlatıcılığının zirvesi

Afyonkarahisar’da yolcu otobüsü devrildi: Altı ölü, çok sayıda yaralı

Afyonkarahisar’da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre altı kişi öldü, çok sayıda yolcu yaralandı.

Sezen Aksu’nun yeni şiiri: Mümkün

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Akşam Postası / 5 Şubat 2023

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