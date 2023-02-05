Demirtaş’tan muhalefete çağrı: Ortak aday çıkarın, sonra susup evde oturun

Tutuklu eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, muhalefete seslendi: “Tüm muhalefet, uzlaşmayla ortak aday çıkarın, sonra hepiniz seçime kadar susup evde oturun.”

Selahattin Demirtaş. (HDP)

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ve AKP’lilerin işaret etmesiyle genel seçimler için 14 Mayıs tarihi kesinleşmiş gibi gözükse de ‘millet ittifakı’ adını alan ‘altılı masa’ henüz ortak adayını belirleyemedi. Bunun yanında kendi adaylarıyla seçime gideceklerini açıklayan ’emek ve özgürlük ittifakı’ da henüz adaylarını duyurmadı.

Demirtaş, Twitter’dan şunları yazdı: “Normalde, seçim kazanmak için siyasetçiler halkı ikna etmeye çalışır. Bizdeyse halk seçimi kazanmış durumda ama kaybetmemek için siyasetçileri ikna etmeye çalışıyor. Samimi bir çağrı yapmak istiyorum: Tüm muhalefet, uzlaşmayla ortak aday çıkarın, sonra hepiniz seçime kadar susup evde oturun. Bu halk seçimi kazanır, mazbatayı da götürür, yeni Cumhurbaşkanına evinde verir. Gerilmeye, panik yapmaya gerek yok, kazanacağız.”