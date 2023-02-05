Selahattin Demirtaş, ortak aday konusunda ‘altılı masa’nın ‘milliyetçi kanadı’na çıkıştı

HDP’nin tutuklu eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Alevi kimliğine yönelik ‘olumsuz’ açıklamalara çıkıştı.

Demirtaş, HDP’nin de kabul edeceği bir ortak aday çıkarılmaması durumunda seçimler kaybedilirse bunun sorumlusunun ‘altılı masa’nın milliyetçi kanadı olduğunu söyledi.

Selahattin Demirtaş. (HDP)

Demirtaş, PİRHA’dan Berfin Yıldız’ın sorularını yanıtladı. Demirtaş’a cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmalarında Kemal Kılıçdaroğlu’nun Alevi kimliği üzerinden kimi politikacıların tartışmalı açıklamaları soruldu.

Demirtaş’ın yanıtı şöyle: “Bu utanç verici, ayrımcı, ırkçı bir yaklaşım. Hiçbir şekilde meşrulaşmaması lazım. Böyle tartışmaları kimse ciddiye almamalı, yaygınlaştırmamalı. Bir kişinin kimliği ya da mezhebi değil, karakteri ve erdemidir, önemli olan. Alevilerin Türkiye’de ayırımcılığa tabi tutulduklarını bilmeyen yok. Bu ayırımcılıkla hep beraber, cesurca mücadele etmeliyiz. Ben, Sünni Şafii inancına mensup biri olarak Alevi, Sünni, Hristiyan, Ezidi veya ateist olduğuna bakmadan erdemli, dürüst, liyakatli herhangi bir insan tarafından temsil edilmeye asla itiraz etmem, sadece gurur duyarım onunla.”

‘Sorumlu ‘altılı masa’nın milliyetçileri olur’

Ortak aday konusunda ‘altılı masa’nın ‘milliyetçi kanadı’na dikkat çeken Demirtaş şunları kaydetti: “İlk tur için ortak adayda uzlaşma olmazsa HDP kendi adayını çıkarır elbette. Seçim ikinci tura kalınca da ne yapılacağına o zamanki koşullara göre karar verilir. Şimdiden bağlayıcı bir şey söylemek, HDP açısından mümkün değil. HDP bu konularda en uzlaşmacı tutumu sergiliyor. Ortak adayda uzlaşma olmazsa herkes bilmeli ki bunun sorumlusu Altılı Masa’nın milliyetçi kanadıdır.”