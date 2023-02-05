Sezen Aksu’nun yeni şiiri ‘Mümkün‘ OT Dergisi’nin şubat sayısında yayımlandı.
Sanatçının 1975-2006 arasında yazdığı 400’ün üzerindeki şarkı sözünden seçilenler Eksik Şiir ismiyle 2018’de kitaplaştırılmıştı.
Aksu, şiir konusundaki sessizliğini OT Dergisi’nin yeni sayısında bozdu.
İşte Sezen Aksu’dan ‘Mümkün’ şiiri:
”Ben tek başıma sevebilirim hepimizi
Kendi halkımı ve sizi
Ne kralım var
ne kuralım
Başını göğsüme koy
Yanaşalım mümkünün kıyısına
Sen, ben, yer, gök, taş ve su
Duralım
Başlayıncaya kadar kötü bir dizi
zeytini de vurdular gördüm
Yeminle oydu denizin de işkencecisi
Yarayız biz
gün gelecek
Yazacaklar
Birbirimizi öldürünceye kadar
Sevdiğimizi”
Sezen Aksu kapağıyla yayınlanan dergide Sıla, Tuna Kiremitçi, Melek Mosso, Sinem Sal gibi romancı, müzisyen ve şairlerin ‘Minik Serçe’ ile ilgili yazıları yer alıyor.