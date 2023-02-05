Sezen Aksu’nun yeni şiiri ‘Mümkün‘ OT Dergisi’nin şubat sayısında yayımlandı.

Sanatçının 1975-2006 arasında yazdığı 400’ün üzerindeki şarkı sözünden seçilenler Eksik Şiir ismiyle 2018’de kitaplaştırılmıştı.

Aksu, şiir konusundaki sessizliğini OT Dergisi’nin yeni sayısında bozdu.

İşte Sezen Aksu’dan ‘Mümkün’ şiiri:

”Ben tek başıma sevebilirim hepimizi

Kendi halkımı ve sizi

Ne kralım var

ne kuralım

Başını göğsüme koy

Yanaşalım mümkünün kıyısına

Sen, ben, yer, gök, taş ve su

Duralım

Başlayıncaya kadar kötü bir dizi

zeytini de vurdular gördüm

Yeminle oydu denizin de işkencecisi

Yarayız biz

gün gelecek

Yazacaklar

Birbirimizi öldürünceye kadar

Sevdiğimizi”

Sezen Aksu kapağıyla yayınlanan dergide Sıla, Tuna Kiremitçi, Melek Mosso, Sinem Sal gibi romancı, müzisyen ve şairlerin ‘Minik Serçe’ ile ilgili yazıları yer alıyor.