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Yaramazlara biraz batar!

İstanbul’da motosiklet ve scooter’la trafiğe çıkma yasağı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kentte beklenen şiddetli kar yağışı ve fırtına hakkında uyardı. Yerlikaya, sonraki mesajında saat 18:00’dan sonra motosiklet ve elektrikli scooter’la trafiğe çıkmanın yasaklandığını duyurdu.

Ali Yerlikaya yoğun kar yağışı hakkında uyardı. (AA)
Ali Yerlikaya yoğun kar yağışı hakkında uyardı. (AA)

Saat 17:00’den sonra trafiğe çıkılmaması konusunda uyaran Yerlikaya, Twitter’dan şu mesajı paylaştı: Saat 14:15 itibarıyla Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzden alınan bilgilere göre İstanbul’da; bu akşam karla karışık yağmur ve kar yağışı beklenmektedir. Gerekli tedbirlerimizi aldık. Lütfen; saat 17:00’den itibaren zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayın.”


Motosikletle trafiğe çıkmak yasak

Yerlikaya daha sonraki mesajında şunları kaydetti: “(Saat) 18:00’den itibaren ilimizde etkisini artırması beklenen fırtına, karla karışık yağmur ve kar yağışı nedeniyle; motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkışlarına izin verilmeyecektir.”

İstanbul genelinde rüzgarla birlikte karla karışık yağmur etkili oluyor. Pendik, Çekmeköy ve Beykoz’un yüksek kesimlerinde yoğun kar görülüyor.

İstanbul’un bazı kesimlerinde kar yağışı başladı

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