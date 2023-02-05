İstanbul’da motosiklet ve scooter’la trafiğe çıkma yasağı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kentte beklenen şiddetli kar yağışı ve fırtına hakkında uyardı. Yerlikaya, sonraki mesajında saat 18:00’dan sonra motosiklet ve elektrikli scooter’la trafiğe çıkmanın yasaklandığını duyurdu.
Saat 17:00’den sonra trafiğe çıkılmaması konusunda uyaran Yerlikaya, Twitter’dan şu mesajı paylaştı: “Saat 14:15 itibarıyla Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzden alınan bilgilere göre İstanbul’da; bu akşam karla karışık yağmur ve kar yağışı beklenmektedir. Gerekli tedbirlerimizi aldık. Lütfen; saat 17:00’den itibaren zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayın.”
Motosikletle trafiğe çıkmak yasak
Yerlikaya daha sonraki mesajında şunları kaydetti: “(Saat) 18:00’den itibaren ilimizde etkisini artırması beklenen fırtına, karla karışık yağmur ve kar yağışı nedeniyle; motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkışlarına izin verilmeyecektir.”
İstanbul genelinde rüzgarla birlikte karla karışık yağmur etkili oluyor. Pendik, Çekmeköy ve Beykoz’un yüksek kesimlerinde yoğun kar görülüyor.