İstanbul’da motosiklet ve scooter’la trafiğe çıkma yasağı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kentte beklenen şiddetli kar yağışı ve fırtına hakkında uyardı. Yerlikaya, sonraki mesajında saat 18:00’dan sonra motosiklet ve elektrikli scooter’la trafiğe çıkmanın yasaklandığını duyurdu.

Ali Yerlikaya yoğun kar yağışı hakkında uyardı. (AA)

Saat 17:00’den sonra trafiğe çıkılmaması konusunda uyaran Yerlikaya, Twitter’dan şu mesajı paylaştı: “Saat 14:15 itibarıyla Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzden alınan bilgilere göre İstanbul’da; bu akşam karla karışık yağmur ve kar yağışı beklenmektedir. Gerekli tedbirlerimizi aldık. Lütfen; saat 17:00’den itibaren zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayın.”

🟨 Kıymetli Hemşehrilerim,



⏰14.15 itibarıyla Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzden alınan bilgilere göre #İstanbul’da;



⚠️Bu akşam karla karışık yağmur ve kar yağışı beklenmektedir❄️



Gerekli tedbirlerimizi aldık



Lütfen;



⏰17.00'den itibaren ZORUNLU OLMADIKÇA TRAFİĞE ÇIKMAYALIM‼️ pic.twitter.com/8y9TPtYzFw — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) February 5, 2023

Motosikletle trafiğe çıkmak yasak

Yerlikaya daha sonraki mesajında şunları kaydetti: “(Saat) 18:00’den itibaren ilimizde etkisini artırması beklenen fırtına, karla karışık yağmur ve kar yağışı nedeniyle; motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkışlarına izin verilmeyecektir.”

Kıymetli Hemşehrilerim,



⏰18.00'den itibaren ilimizde etkisini artırması beklenen fırtına, karla karışık yağmur ve kar yağışı nedeniyle;



✅Motosiklet

✅Elektrikli scooter ve

✅Motokuryelerin🛴🛵



Trafiğe çıkışlarına İZİN VERİLMEYECEKTİR❗️#KarlaMücadele#ÖnceCanGüvenliği pic.twitter.com/KluG42hCYc — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) February 5, 2023

İstanbul genelinde rüzgarla birlikte karla karışık yağmur etkili oluyor. Pendik, Çekmeköy ve Beykoz’un yüksek kesimlerinde yoğun kar görülüyor.