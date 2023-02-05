İstanbul’un bazı kesimlerinde kar yağışı başladı

İstanbul genelinde rüzgarla birlikte karla karışık yağmur etkili oluyor. Pendik, Çekmeköy ve Beykoz’un yüksek kesimlerinde yoğun kar görülüyor.

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Sabah saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve lodosun etkili olduğu İstanbul’da yüksek kesimlerde kar başladı.

Pendik, Çekmeköy ve Beykoz’da yoğun kar görülüyor. Silivri’de ise yağmur ve lodos etkili oluyor.

Valilik ve AKOM uyarmıştı

İstanbul Valiliği ve AKOM, bugün ve takip eden günlerde İstanbul çevresinde yağmur, kuzey ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur şeklinde görülecek yağışların, pazartesi öğle saatlerinden itibaren il genelinde kara dönüşmesinin beklendiğini duyurmuştu.

Deniz ulaşımına lodos engeli

Şehir Hatları’nın Avcılar-Bostancı, Avcılar-Bakırköy-Yenikapı-Kadıköy, Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş, Üsküdar-Aşiyan, Maltepe-Adalar ve Beşiktaş-Adalar seferleri, lodos sebebiyle yapılamazken, İstanbul Deniz Otobüsleri’nin (İDO) 08:30 kalkışlı Bursa-Yenikapı-Kadıköy, Bandırma-Yenikapı-Kadıköy ile saat 11:15 kalkışlı Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmişti.