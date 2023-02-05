BUDO ve İDO seferleri iptal edildi

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bugünkü tüm seferleri, fırtına nedeniyle yapılamayacak.

Fotoğraf: AA

BUDO’nun internet sitesinde yer alan duyuruda, Bursa ile İstanbul arasında 08:00 ila 19:30 saatlerindeki 16 deniz otobüsü seferinin iptal edildiği bildirildi.

Ayrıca İDO’nun internet sitesindeki duyuruda da 08.30 kalkışlı Bursa-Yenikapı-Kadıköy, 08:30 kalkışlı Bandırma-Yenikapı-Kadıköy ve 11.15 kalkışlı Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa seferlerinin olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği belirtildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Marmara Denizi’nde sabahtan itibaren rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden saatte 50 ila 105 kilometre hızla esmesi bekleniyor.