İmamoğlu, İstanbulluları uyardı: Zorunlu olmadıkça şahsi araçlarınızla çıkmayın

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Perşembe gününe kadar sürmesi beklenen kar yağışı için İstanbullulara uyarıda bulundu.

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Hafta boyunca Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkili olduğu İstanbul’un, yarın sabah 08:00’den itibaren Sibirya kökenli daha soğuk bir havanın etkisine gireceği tahmin ediliyor.

İmamoğlu bunun üzerine İstanbullulara çağrıda bulundu. İmamoğlu’nu açıklaması şöyle:

“Kar küreme ve tuzlama araçlarımız sorumluluk alanımızdaki 4 bin 23 km’lik yol güzergahında 598 müdahale noktasında hazır bulunmakta. Şehir merkezindeki yaya yollarında tuzlama çalışması yapmak üzere 377 noktada da tuz stoku yapmış durumdayız.

Evsiz vatandaşlarımızı misafir etmeye başladık, şu ana kadar 722 vatandaşımız misafir edilmiş durumda, sıcak ikramda bulunacak mobil büfelerimiz de şehrin birçok noktasında konuşlanmış durumda, sokak hayvanlarının beslenmesi için de özel ekipler oluşturuldu.

Toplu taşımada yaşanabilecek olası aksamalar için ek seferler konuldu; metro, metrobüs ve Şehir Hatları’nda sefer sayıları yoğunluğa göre artırılacak. Zorunlu olmadıkça şahsi araçlarla trafiğe çıkılmaması, kar lastiği kullanılması, resmi uyarıların takip edilmesi önemlidir.

Okulların tatil olup olmayacağı ya da diğer uygulamalarla ilgili resmi açıklamaları mutlaka takip etmeleri konusunda İstanbulluları uyarırız.”