Gelecek Partisi kurucu üyesi: Bizsiz iktidar olamazsınız, Tayyip Erdoğan aileden

Gelecek Partisi (GP) Kurucular Kurulu Üyesi Muhsin Emre Demiröz, muhaliflere çıkışarak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘tüm çatışmalara rağmen aileden biri’ olduğunu söyledi.

Gelecek Partisi Kurucular Kurulu Üyesi Muhsin Emre Demiröz. (GP)

Demiröz, Twitter’dan paylaştığı mesajda, Gelecek Partisi’ne yönelik eleştirilere şöyle yanıt verdi: “Gelecek Partisi’ne ‘küçük parti’ sayın genel başkanımıza ‘küçük enişte’ diyerek aklınca bizi tiye alan zavallı muhalifler; size don olan bize gömlek olur. Tayyip Erdoğan, tüm çatışmalarımıza rağmen aileden biridir. Eğer böyle yapmaya devam ederseniz, bizden çok siz üzüleceksiniz.”

Gelecek Partisi'ne "küçük parti" sayın genel başkanımıza "küçük enişte" diyerek aklınca bizi tiye alan zavallı muhalifler; size don olan bize gömlek olur. Tayyip Erdoğan, tüm çatışmalarımıza rağmen aileden biridir. Eğer böyle yapmaya devam ederseniz, bizden çok siz üzüleceksiniz. — Muhsin Emre DEMİRÖZ (@MuhsinDemiroz) February 4, 2023

Bu tweet’e tepkiler yükselince Demiröz bu kez dozu artırdı; muhalefetin Gelecek Partisi olmadan iktidara gelemeyeceğini iddia etti: “Bu tivitim üzerinden bana edilen hakaretleri okuyunca muhalefetin neden biz olmadan iktidara gelemeyeceğini daha iyi anladım. Size rağmen iktidar olucaz, sefiller… Ama sabrın da bir sınırı var, çok da zorlamayın.”

Bu tivitim üzerinden bana edilen hakaretleri okuyunca muhalefetin neden biz olmadan iktidara gelemeyeceğini daha iyi anladım. Size rağmen iktidar olucaz, sefiller… Ama sabrın da bir sınırı var, çok da zorlamayın 😉 https://t.co/QEWFizb4I7 — Muhsin Emre DEMİRÖZ (@MuhsinDemiroz) February 4, 2023

Gelecek Partisi’nin oy oranı birçok ankette düşük olduğu için ‘Diğer’ kategorisinde gösteriliyor. Bazı anketlere göreyse yüzde 1-2 bandında.