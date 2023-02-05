Kulis: İYİ Parti’nin Kılıçdaroğlu endişesi ‘CHP’ye seçmen kaptırmak’

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, İYİ Parti’nin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığına karşı çıkmasının ‘gerekçeleri‘ni yazdı. Buna göre İYİ Parti, Kılıçdaroğlu aday olursa CHP’ye seçmen kaptırmaktan endişeleniyor.

İYİ Parti Kemal Kılıçdaroğlu adaylığına soğuk bakıyor. (CHP)

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun aday belirlemeye dönük turlarına dikkat çeken Sarıkaya, kulislerde ‘ortaya çıkan net görüntü’yü şöyle anlatıyor: “İttifakın beş partisi Kılıçdaroğlu konusunda olumlu, İYİ Parti ise olduğu noktada… Akşener isim yerine ‘kazanabilecek aday’ konusundaki ısrarını koruyor… Bu aşamada şurası da açık ki ortaya çıkan görüntüde olduğu gibi Kılıçdaroğlu’nun kişiliğine veya ismine yönelik de bir negatifliği yok. Aday olması halinde nasıl bir sonuç üreteceğinden endişeli…”

Sarıkaya, yazısının devamında, “Açık söylenmese de sohbetlerin sonunda görüldüğü gibi bunun da iki gerekçesi var” diyerek şunları sıraladı:

“İlki muhafazakar seçmenin oy verme rahatlığının nasıl sağlanacağı…

İkincisiyse çok daha önemlisi, Cumhurbaşkanı’nı aday gösteren partinin oyunun yükselmesi…Kamuoyu yoklamalarında da Kılıçdaroğlu’nun aday olması halinde İYİ Parti’den CHP’ye seçmen kayması yaşanabileceğine yönelik beklentinin çıkması… Bu da ister istemez direncin bir başka göstergesi… Ancak her iki tarafın da bu noktaya gelmesinde ciddi etkisi var…”