Bahçeli: Hiçbir Türk vatandaşı bu ülkenin zencisi değildir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Hiçbir Türk vatandaşı bu ülkenin zencisi, ötekisi, yabancısı, ikinci sınıf insanı değildir” dedi.

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Partisinin Tekirdağ mitinginde konuşan Bahçeli, özetle şunları dedi:

* Kurucu felsefenin sosyal ve toplumsal damarı hiç kuşkusuz eşitliktir. Türk milleti hiçbir ayrım kabul etmeyen bir bütündür. Anadolu ve Trakya coğrafyası aziz milletimizin ebedi yurdudur.

* Türk milleti bağımsızlığının ve varlığının bedelini şehit kanlarıyla ödemiştir. Bizim nazarımızda herkes eşittir. Hiçbir Türk vatandaşı bu ülkenin zencisi, ötekisi, yabancısı, ikinci sınıf insanı değildir.

Konsoloslukların kapanmasına tepki gösterdi

* İstanbul’daki konsoloslukları terör tehdidi bahanesiyle kapatmaları tek kelimeyle rezalettir. ABD bu işte öncü rol oynamış, kuklalarını dürte dürte harekete geçirmiştir.

* Malum ülkelerin, muhtemel terör saldırılarını biliyor hatta arkasında duruyor gibi ihbar etmeleri, dostluk ve müttefiklik köprülerini dinamitleyen art niyetliliktir.

Kılıçdaroğlu’na çıkıştı

* ‘Ben Kemal’im’ diyorsa, biz de ‘Türk milletiyiz’ diyorum ve kendisine ‘Geleceği varsa göreceği de var’ diyerek meydan okuyorum.

* Zillet ittifakının 30 Ocak 2023 tarihinde açıkladığı ‘Ortak Politikalar Mutabakat Metni’nde FETÖ’cülere af vaadi vardır. Pensilvanya’ya muhabbet vardır. KHK’lılara ümit vardır. PKK’ya açık çek vardır, HDP’ye güvence vardır, söz vardır, selam vardır, uzatılmış kirli el vardır.