Naci Görür, ‘Kağıthane depremi’ni değerlendirdi: Özel anlam yüklemeyin

Yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür, dün gece İstanbul’un Kağıthane ilçesinde meydana gelen 3 büyüklüğündeki depreme ‘özel anlam’ yüklenilmemesini söyledi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre saat 03:15’te merkez üssü Kağıthane olan 3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin 10,66 kilometre derinlikte olduğu belirtildi.

Depreme ilişkin olumsuz bir haber bildirilmezken Prof. Naci Görür, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla önce ‘Kağıthane’de bir deprem yaşanmadığını’ söyledi, ardından özür dileyerek verilere ulaştığını kaydetti.

Görür daha sonra yaptığı açıklamada Yerbilimci Prof. Dr. Celal Şengör’le de bu konuyu tartıştıklarını belirterek, Kağıthane depreminin özel bir anlamı olmadığını aktardı:

“Marmara Denizi dışında İstanbul’da karada daha önce de depremler oldu. Özellikle Tuzla, Pendik, Kartal hattında 4,0’e varan depremler oldu. Bu depremler Kuzey Anadolu Fay (KAF) Zonu’na bağlı küçük küçük faylar üzerinde oluyor. Kağıthane depremi de öyle. Bu tür faylar haritalanmamış olsa bile KAF boyunca olabilir. KAF Zonu’nu sadece Marmara içerisinde dar bir zon olarak düşünmeyin. Kağıthane depremine bu açıdan bakın ve özel anlam yüklemeyin.”