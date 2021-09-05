Akşam Postası / 5 Eylül 2021

Sağlık müdüründen aşı karşıtı hekimlere çağrı: Yoğun bakımlara gelsinler

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu özellikle aşı karşıtı hekimlere tepki göstererek “Yoğun bakımlara gelsinler, kaç tane aşılı, kaç tane aşısız hasta var; beraber tespit edelim. Ondan sonra çıkıp açıklama yapsınlar” dedi.

Kripto para piyasasında düzenleme için ‘gecikme’ uyarısı

Yatırımcılar kripto paralar konusunda yapılacak yasal düzenlemeyi bekliyor. Ekim ayında çıkması beklenen ve son aşamaya gelen düzenlemenin biraz gecikebileceği bildirildi.

‘Ilımlı’ Taliban’dan kadın direnişine biber gazlı saldırı: Kadınlar bakan olamaz

Radikal İslamcı Taliban, Kabil’de haklarını talep eden kadınların protestosunu engelledi. Başkanlık sarayına yürümek isteyen kadınlara biber gazı sıkıldı.

Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası: Türkiye, Kuzey Makedonya’yı 3-0 yendi

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Avrupa Erkekler Şampiyonası’nda C Grubu’ndaki üçüncü maçında Kuzey Makedonya’yı 3-0 mağlup ederek üçte üç yaptı ve gruptan çıkmayı garantiledi.

Fukuşima’daki radyoaktif atık su denizaltı tüneliyle tahliye edilecek

Japonya’da Fukuşima Dai-içi nükleer santralindeki radyoaktif özellikli 1 milyon tondan fazla işlenmiş atık suyun tahliye edilmesi için okyanusun altında 1 kilometrelik tünel inşa edilecek.