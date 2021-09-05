Sağlık bakanı, haftalık vaka haritasını paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 21-27 Ağustos tarihlerinde illere göre her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayılarını açıkladı.

21-27 Ağustos arasında, 100.000 kişi içinde BİR HAFTALIK TOPLAM yeni Covid-19 vaka sayısı neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz. pic.twitter.com/g9UkXZYRR8 — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) September 5, 2021

Buna göre illere göre haftalık Covid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul’da 148,33, Ankara’da 194,96, İzmir’de 43,30 oldu.

Bakan Koca ayrıca, son bir haftada vaka sayısı en çok artan illerin Rize, Bayburt, Nevşehir, Kayseri, Kilis, Trabzon, Aksaray, Gaziantep, Bolu, Tokat olduğunu açıkladı. Sağlık bakanı, “Bu illerden birindeyseniz şu günlerde daha da dikkatli olmalısınız. Nihai çözüm aşı! Kurallar çok gerekli” diye yazdı.