Kripto para piyasasında düzenleme için ‘gecikme’ uyarısı

Yatırımcılar kripto paralar konusunda yapılacak yasal düzenlemeyi bekliyor. Ekim ayında çıkması beklenen ve son aşamaya gelen düzenlemenin biraz gecikebileceği bildirildi.

Thodex ve Vebitcoin borsalarının kapatılarak yatırımcıların paralarını çekememesi nedeniyle mağdur olması, bu borsaların güvenilirliği ve denetimi konusunda soru işaretlerine yol açmıştı. Her iki borsanın da Merkez Bankası’nın yayınladığı yönetmeliğin ardından kapanması dikkat çekmişti. Ayrıca Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) da yeni kurallar getirmişti.

Eylül ayında çıkması ve hem kripto paralar hem de kripto para platformlarına yönelik düzenlemeler içermesi beklenen taslağın pilot uygulama ile ekim ayında çıkacağı alınan duyumlar arasındaydı. Fakat Merkez Bankası cephesinde biraz frene basıldığını ve düzenlemenin biraz gecikebileceğini öğrenildi. Merkez’in özellikle kara para olabilecek kaynağın akışını önceki düzenlemeyle durdurduğu belirtiliyor.

Alım satımlarda düzenleme

Fenerbahçe’nin Türkiye’de kurulu bir borsa üzerinden token arzı, bu hafta içerisinde ise AB Grup Holding’in hem bir kripto para alım-satım platformu hem de kendi blockchain ağ altyapısına sahip bir kripto para çıkardığını, bu projenin arkasına da grubun tüm sermayesini teminat olarak koyacağını duyurması piyasayı izleyenler tarafından önemli gelişmeler olarak algılandı.

Dünya gazetesinden Barış Erkaya’nın haberine göre kripto para alanına yatırım yapan herkes öncesinde Ankara ile görüştüğünü söylüyor. Buradan çıkan izlenim ise alım-satım platformlarına yönelik oldukça sert kurallara sahip, fakat kripto para yatırımlarının önünü tıkamayacak bir düzenlemenin çıkacağı şeklinde. Borsalardan çok yüksek sermaye yeterliliği isteneceği ve platformların çok yakından izleneceği düşünülüyor. Ayrıca yatırımcı koruma mekanizması oluşturulacağı da belirtiliyor.