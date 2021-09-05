AYNUR KOLBAY

Masalların çocuk gelişimindeki önemini, “Masal dinlememiş çocuklar büyüyünce kedi resmini bile cetvelle çizerler” diyerek vurgulamış Cemal Süreya. Her ne kadar klasikleşmiş çoğu masalda toplumsal cinsiyet rolleri ya da iyilik/kötülük kavramları abartılarak ve doğru olmayan biçimlerde ele alınsa da, masallar hem çocukluğun hem de çocuk gelişiminin olmazsa olmazlarından biri.

Son zamanlarda çoğalmaya başlayan alternatif masallar, bazı tabuları yıkmak ya da çocuklara farklı bakış açıları kazandırmak açısından da güzel bir pencere açıyorlar. Masallarda yer alan olaylar fantastik boyutta ele alınıyor olsa bile çocukların hayatı sorgulamalarına fırsat sunuyorlar. Böylelikle soran, sorgulayan ve bana kalırsa en önemlisi de hayal dünyalarını bir hayli genişleten çocuklar farklı dünyalarda yolculuğa çıkma imkânı buluyorlar.

Domingo Çocuk’tan çıkan ‘Senin Seçimin’ serisinin ilk kitabı ‘Senin Seçimin Senin Masalın’ ise bu hayali ve fantastik dünyayı çocukların bizzat kendisinin oluşturmasını sağlıyor. “Çok uzak bir diyara, kendi masalına hoş geldin, bugün hangi kahraman olmak istersin?” sorusuyla başlayan kitapta hangi kahraman olacağına, nerede yaşayacağına, hangi maceralara atılacağına, yanında kimlerin olacağına, nerelere gideceğine, neler yiyeceğine ve benzeri pek çok ayrıntıya bizzat okuyucunun kendisi karar veriyor.

Her bir sayfada hayal dünyalarını besleyecek, kendi masallarına yol vermelerini kolaylaştıracak ve okuyucuyu sonsuz bir olasılıklar ve seçimler evrenine sokacak malzemeler de gözler önüne seriliyor. Yönlendiren ama kesinlikle bir sınır koymayan bu malzemelerle kontrolü tamamen okuyucuların seçimine bırakan kitap sayesinde, okuyucular ya da ellerine kitabı alan masal üreticiler, kendi alternatif masallarını yaratabilir, tüm kahramanları aynı masalda bir araya getirebilir ve istedikleri zamanı yaşayabilirler.

Olasılık bolluğu kitabı tek seferlik okuma deneyimi olmaktan da çıkarıyor. Her elinize aldığınızda ayrı bir hikâyenin içine dalıp, farklı giriş-gelişme ve sonuç bölümleri ile kimi zaman eğlenceli, kimi zaman korkunç, kimi zamansa maceralı yolculuklara çıkabilirsiniz.

Yaratıcı okuma, yaratıcı düşünme, yaratıcı yazma gibi pek çok yeteneği harekete geçirebilmesi açısından, aynı serinin ‘Senin Seçimin Senin Uzayın‘ ve ‘Senin Seçimin Senin Hayalin‘ kitapları ile de birlikte değerlendirilerek, alternatif bir eğitim metodu olarak da kullanılabilir. Hem bireysel hem de grup çalışmalarına oldukça malzeme sağlayan bir yapıda oldukları için, çocukların hoşuna gidebilecek farklı etkinlikler tasarlanabilir.

Konuşmayı, dinlemeyi, hayal etmeyi ve düşünmeyi harekete geçiren kitap, 3 yaş ve üstü tüm okurlar için uygun.

Keyifli okumalar.

Yazar adı: Pippa Goodhart

Çizer adı: Nick Sharratt

Sayfa sayısı: 32 sayfa

Yayınevi: Domingo Çocuk