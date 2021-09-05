Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası: Türkiye, Kuzey Makedonya’yı 3-0 yendi

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Avrupa Erkekler Şampiyonası’nda C Grubu’ndaki üçüncü maçında Kuzey Makedonya’yı 3-0 mağlup ederek üçte üç yaptı ve gruptan çıkmayı garantiledi.

Fotoğraf: Türkiye Voleybol Federasyonu

Karşılıklı sayılarla başlayan ve çekişmeye sahne olan ilk seti ay-yıldızlı ekip 25-22 kazandı. Milli takım, etkili servisler kullanarak rakibine karşı üstün bir oyun sergilediği ikinci seti 25-12 almasını bildi.

Üstün oyununu sürdüren milliler, üçüncü seti de 25-15 kazandı ve salondan 3-0 galip ayrıldı.

Türkiye’de Adis Lagumdzija 16, Vahit Emre Savaş 10 sayıyla oynadı.

Milliler, C Grubu’ndaki dördüncü maçında yarın saat akşam 8’de Hollanda’yla karşılaşacak.