Akşam Postası / 4 Nisan 2024

Yeniden sayım sonucu değiştirmedi: Gaziosmanpaşa CHP’nin

AKP’nin az oy farkıyla CHP’ye kaptırdığı Gaziosmanpaşa’da yeniden sayım da fayda etmedi. Belediyeyi CHP’nin kazandığı netleşti.

Fenerbahçe’nin taleplerini reddeden TFF, lig maçını ertelemeyi önermiş

Fenerbahçe’nin Süper Kupa Finali maçına ilişkin taleplerini reddeden Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Süper Lig maçını ertelemeyi önerdiklerini ama bunun kabul görmediğini açıkladı.

Merkez Bankası’nda işler tersine döndü: Kur düşmesin diye döviz alınıyor

Merkez Bankası’nın (MB) eski başekonomisti Hakan Kara, seçimden önce rezervleri eriten MB’nin iki gündür aksi yönde hareket ettiğini duyurdu.

Beşiktaş’ta 10 işyerinden 8’i kaçakmış: Belediye nedenini açıklayamadı

İstanbul Beşiktaş’taki eğlence merkezinde kaçak tadilat sırasında 29 kişinin canına mal olan yangın, Sayıştay’ın çarpıcı raporunu gündeme getirdi.

Belediyenin yapay zeka robotu işletmeleri ‘sahtekarlığa’ teşvik etti

ABD’de belediyenin işletmelere yardımcı olmaları için geliştirdiği yapay zeka sohbet robotunun, işletmelere yasaları çiğnemesini önerdiği belirlendi.

Köprü ve otoyollar bayramda ücretsiz

Köprü ve otoyollarım bayram tatili boyunca ücretsiz olacağı bildirildi.

HSK’dan Van’da ‘mazbata’ krizine neden olan mahkeme hakkında inceleme

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), DEM Parti’nin Van adayı Abdullah Zeydan hakkında aldığı iki farklı kararla krize neden olan Diyarbakır 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi hakkında inceleme başlattı.

Mansur Yavaş’ın ilk icraati: Kadınlara her ay ücretsiz hijyenik ped desteği

31 Mart’ta büyük farkla ikinci kez Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı seçilen Mansur Yavaş’ın seçimden sonra ilk icraatı kadınlara ücretsiz hijyenik ped desteği oldu.

Batman’da yüzde 64’le seçilen Gülistan Sönük: Hüda Par beni rakip görmedi

Batman’da seçimi yüzde 50 fark atarak kazanmasıyla gündem olan Batman Belediye Başkanı Gülistan Sönük “Hüda Par beni rakip görmedi” dedi.

Rekor seviye: Vatandaşlar seçim haftası kredi kartlarına yüklenmiş

Merkez Bankası (MB) verilerine göre, 29 Mart haftasında kredi kartı harcamaları 278,5 milyar lirayla rekor seviyeye çıktı.

İstanbul’da 29 kişinin hayatını kaybettiği yangının çıkış görüntüleri

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul’un Beşiktaş ilçesinde bir işletmede çıkan yangının çıkış görüntülerini paylaştı.

Kadir İnanır taburcu oldu

Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi’nde tedavi gören 74 yaşındaki oyuncu Kadir İnanır bugün taburcu edildi.

Dünya Sokak Hayvanları Günü: Buruk kutluyoruz

Şehrin kaotik sokakları hepimiz için yorucuyken, bu sokaklarda yaşam mücadelesi veren patili dostlarımızın durumu çok daha zor. Onların yanında olabilmenin yollarını öğrenmek bu nedenle çok kıymetli.

Amazon yüzlerce çalışanını işten çıkardı

Amerikan e-ticaret devi Amazon, başta bulut bilişim alanı olmak üzere satış, pazarlama ve küresel hizmetler departmanlarından yüzlerce çalışanının daha işine son verdi.

Google yapay zeka destekli aramalar için ücret almayı planlıyor

Google’ın çatı kuruluşu Alphabet, yapay zeka destekli arama motorunda premium özellikler için ücret almayı planlanladığı iddia edildi. İddia ismi açıklanmayan şirket yetkilileri tarafından doğrulandı.