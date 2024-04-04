Batman'da yüzde 64'le seçilen Gülistan Sönük: Hüda Par beni rakip görmedi

Batman’da seçimi yüzde 50 fark atarak kazanmasıyla gündem olan Batman Belediye Başkanı Gülistan Sönük “Hüda Par beni rakip görmedi” dedi.

Fotoğraf: Gülistan Sönük (Instagram)

31 Mart Yerel Seçimleri’nde yüzde 64 oy oranıyla Batman Belediye Başkanı seçilen Gülistan Sönük gündem olan seçim zaferi hakkında Reuters’dan Burcu Karakaş’a konuştu.

Seçimin iki farklı görüş arasında geçtiğini vurgulayan Sönük “Seçim iki keskin çizgi arasında gerçekleşti. Biri kadını ikinci sınıf gören zihniyet, diğeri ise kadının özgürlüğünü savunan zihniyetti. Halk ikinciyi tercih etti” dedi.

Batman’da DEM Parti adayı olarak girdiği seçimde Hüda Par’a yüzde 50 fark atan Sönük, şöyle devam etti:

“Kadın olduğum için Hüda Par beni rakip olarak görmedi. İstedikleri son şey bir kadına karşı kaybetmekti. Bu da beni çok gururlandırdı.”