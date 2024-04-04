Rekor seviye: Vatandaşlar seçim haftası kredi kartlarına yüklenmiş

Merkez Bankası (MB) verilerine göre, 29 Mart haftasında kredi kartı harcamaları 278,5 milyar lirayla rekor seviyeye çıktı.

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Kredi kartı harcamalarında seçim haftasında rekor seviye izlendi.

Bloomberg HT‘nin MB verilerinden aktardığına göre 29 Mart haftasında toplam kredi kartı harcamaları 278,5 milyar lira oldu.

Kredi kartı harcamalarında en ağırlıklı bölüm internet harcamaları oldu. İnternet harcamaları 29 Mart haftasında 95,8 milyar lira oldu. Böylelikle internet harcamalarında da rekor kırıldı.

İnternet harcamalarını 44,5 milyar lirayla alışveriş merkezleri ve marketler segmenti takip etti.