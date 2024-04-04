Dünya Sokak Hayvanları Günü: Buruk kutluyoruz

Şehrin kaotik sokakları hepimiz için yorucuyken, bu sokaklarda yaşam mücadelesi veren patili dostlarımızın durumu çok daha zor. Onların yanında olabilmenin yollarını öğrenmek bu nedenle çok kıymetli.

Keşan İlçesi Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği (KEHAYKO)

Bu yıl hepimiz sokak hayvanlarına yönelik şiddetin travmatik etkilerini derinden hissettiğimiz buruk bir ‘Sokak Hayvanları Günü’ kutluyoruz. Hayvan haklarının yasalarla yeterince korunmadığı gibi var olan yasaların da hakkınca uygulanmadığı bir ortamda bizimle eşit yaşam hakkına sahip canlıların yaşam mücadelelerinde yanlarında olmaktan başka seçeneğimiz maalesef yok. Bu sebeple onlara nasıl destek olabileceğimizi bilmek, bu yolda hem kendimizi hem çevremizi bilinçlendirmek ve yönetimlere bu konuda baskı yapmak atacağımız en iyi başlangıç adımları.

Peki sokakları paylaştığımız bu canlar için neler yapabiliriz?

‘Bir kap su’ sandığınızdan çok daha değerli

Temiz ve taze su sadece bizim için değil tüm canlılar için hayati önem taşıyor. Sanılanın aksine sokak hayvanlarının temiz suya erişimi şehirlerde çok da mümkün değil. Özellikle yağışların azaldığı ve havaların ısındığı mevsimlerde sokak hayvanları için sokağınıza koyacağınız ve düzenli olarak tazeleyeceğiniz bir kap su onların yaşamları için büyük önem taşıyor.

Suyu, mahalle aralarında hayvanların kendilerini güvende hissederek içebilecekleri noktalara koymanız onları çok daha mutlu eder.

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Onlara çöpleri reva görmeyin, besleyin

Sokak hayvanlarının çöplerden beslenebileceğine dair yanlış bir inanç vardır. Oysa sokak hayvanları açlıklarını bastırmak için çöpleri yemek zorunda kalıyor. Maalesef birçoğu da çöpten yediği bozuk yiyecekler sebebiyle ya ciddi sağlık problemleri yaşıyor ya da hayatını kaybediyor. Bunu engellemek için evinizde pişirdiğiniz yemeklerden artanları ya da kedi köpek mamalarını gün içerisinde uygun yerlere koyarak onların karınlarını doyurabilirsiniz.

Onlar da bu şehirlerin sakinleri

Şehrin kaotik yapısı bizi bile zorlarken onların üzerinde nasıl bir baskı oluşturabileceğini unutmayın. İşlek caddeler ve ana yollar hayvanların canı için büyük risk oluşturuyor. İşitme ve görme duyuları bizden çok daha keskin olan sokak hayvanları yüksek seslerde ve ışıkta panik yapabiliyor. Bu nedenle aracınızı kullanırken hayvanlara dikkat edin.

Sokakta beslediğiniz canlıları ana caddelerden uzak tutmak için yemeklerini daha güvenli yerlere koyup bu bölgelerde onlarla etkileşime girerek güvenli alanlarını kontrol altında tutmaya çalışın.

Sokak hayvanlarının kısırlaştırılmasına yardımcı olun

Sokak hayvanlarının kontrolsüz bir şekilde çoğalması şehirlerin en büyük problemlerinden biri. Kontrolsüz üreme birçok hayvanın yaşam süresini ve kalitesini düşürürken, sokaklardaki bu düzenin de devam etmesine sebep oluyor. Bu sebeple beslediğiniz hayvanları kısırlaştırmak için bölgenizin yönetiminden destek isteyip, hayvanları birkaç gönüllü komşunuzla kısırlaştırmaya götürebilirsiniz. Kısırlaştırma yaptırdığınız hayvanın yeniden sokağınıza bırakıldığından emin olduktan sonra onu sevmeye ve beslemeye devam edebilirsiniz.

Hayvan derneklerine bağışta bulunun

Ülkemizde sokak hayvanlarının refahı için çalışan çok aktif hayvan dernekleri bulunuyor. Bu derneklere düzenli bağışlar yapmak, iletişim kurmak ve sokak hayvanları adına düzenlenen etkinliklere katılmak son derece önemli. Siz de gönüllülere elinizden geldiğince destek olarak sokak hayvanlarını koruyabilirsiniz.

Onların da tıpkı bizim gibi tek ihtiyaçlarının sevilmek olduğunu unutmayın

Sevgi hepimizin ihtiyacı! Ve aslında hayvanların bizler gibi karmaşık bir alma verme dengesi, sevgi anlayışı yok. Size kolayca güvenirler ve bir ömür dostunuz olmaya heveslidirler. Onlara verdiğiniz sevgi ve ilginin karşılığını verirken hiçbir hesap yapmazlar. Bu nedenle onlarla bir güven ilişkisi oluşturun ve onları sevin. Sonra da size verdikleri sonsuz sevginin tadını çıkarın.

Hayatınızda sıcak bir patinin yumuşaklığını hissettiyseniz bu sonsuz sevgiyi zaten çoktan tatmışsınız demektir.

Bize sevgiyi hissetmek için aynı dili konuşmamız gerekmediğini öğreten sokak hayvanlarımızın ‘Dünya Sokak Hayvanları Günü’ kutlu olsun