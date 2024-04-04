HSK'dan Van'da 'mazbata' krizine neden olan mahkeme hakkında inceleme

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), DEM Parti’nin Van adayı Abdullah Zeydan hakkında aldığı iki farklı kararla krize neden olan Diyarbakır 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi hakkında inceleme başlattı.

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DEM Parti’nin adayı Abdullah Zeydan 220 bin 919, AKP adayı Abdullah Arvas ise 108 bin 802 oy almıştı. Ancak Zeydan mazbatayı alamamıştı.

Gerekçeyse Zeydan hakkında son dakikada alınan karardı. Daha önce Zeydan’a memnu haklarını teslim eden Diyarbakır 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi, seçime iki gün kala itiraz üzerine bu kararını geri almıştı.

Ancak mahkemenin kararı henüz kesinleşmeden mazbata, İl Seçim Kurulu tarafından ikinci sıradaki Arvas’a verildi.

Büyük tepki çeken ve sokakları hareketlendiren karardan geri dönüldü. YSK, mazbatanın Zeydan’a iade edilmesine karar verdi.

Kararla beraber gerilim yerini kutlamalara bıraktı.

DW Türkçe’nin haberine göre HSK, krize neden olan mahkeme hakkında inceleme başlattı.