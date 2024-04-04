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Yaramazlara biraz batar!

Yeniden sayım sonucu değiştirmedi: Gaziosmanpaşa CHP'nin

AKP’nin az oy farkıyla CHP’ye kaptırdığı Gaziosmanpaşa’da yeniden sayım da fayda etmedi. Belediyeyi CHP’nin kazandığı netleşti.

Fotoğraf: AA

AKP seçimi 879 oy farkıyla kaybedince sonuçlara itiraz etmişti. Bunun üzerine oylar yeniden sayıldı.


Fark 848’e düşse de sonuç değişmedi.

Son durumu CHP İl Başkanı Özgür Çelik duyurdu:

“Bir kez daha hayırlı olsun Gaziosmanpaşa! Tekrar sayılan 1.030 sandıkta Hakan Bahçetepe başkanımız 848 oy farkla Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı!

Sandıktan çıkaran iradenin masa başında değiştirilmemesi için tarihi mücadele veren tüm yol arkadaşlarıma yürekten teşekkürler Tam yol ileri.”

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