Diken

Yaramazlara biraz batar!

Belediyenin yapay zeka robotu işletmeleri 'sahtekarlığa' teşvik etti

ABD’de belediyenin işletmelere yardımcı olmaları için geliştirdiği yapay zeka sohbet robotunun, işletmelere yasaları çiğnemesini önerdiği belirlendi.

Fotoğraf: Reuters

New York Belediyesi söz konusu yapay zeka uygulamasını Ekim 2023’te şehrin resmi sitesinde kullanıma sunmuştu.


Ancak AA’nın haberine göre robotun sorulara şehrin politikalarına ters düşecek yanıtlar verdiği tespit edildi.

Örneğin sohbet robotu bir soruya verdiği yanıtta işverenin, cinsel tacize uğradığından şikayet eden ve hamile olduğunu bildirmeyen çalışanlarını işten çıkarmasının yasal olduğunu belirtti.

Robot, şehrin atık projesiyle de çelişerek işletmelerin çöplerini yalnızca çöp poşeti kullanarak atabileceklerini, gübre olarak geri dönüştürmelerine gerek olmadığını kaydetti.

Bir restoranın fare tarafından kemirilmiş peyniri servis edip edemeyeceği sorusuna da olumlu cevap verdi.

Sorunlara rağmen sohbet robotunun hala sitede kullanıcılara açık olması eleştiriliyor.

Washington Üniversitesinde Profesör Jevin West yapay zeka destekli modellerin riskinin kamu sektörü için daha yüksek olduğunu vurguladı.

SON HABERLER

BUDO'nun sekiz seferi iptal

İstanbul ile Bursa arasında işletilen Bursa Deniz Otobüsleri’nin (BUDO) yarınki sekiz seferi hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Depreme kiminle yakalanmamalı?

Şehrin -çoğuna kendi sebep olduğu- bin bir sorunuyla yüzleşmek yerine suyunu kurutup çevresine bir kanal açarak başımıza yeni çoraplar örmeye and içmiş bir idarenin uhdesinde ‘deprem sürecine girmek’, enkaz altında kalmak kadar korkutuyor insanı.

Şarkı söylemeyi biliyor musun?

Gölgeli odalarda kaçak oynamaya özen gösterenler olsa da gerçek sanat, güncelin hakikatiyle buluştuğunda zamana direnen başyapıtlar ortaya çıkıyordu.