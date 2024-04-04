Fenerbahçe'nin taleplerini reddeden TFF, lig maçını ertelemeyi önermiş

Fenerbahçe’nin Süper Kupa Finali maçına ilişkin taleplerini reddeden Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Süper Lig maçını ertelemeyi önerdiklerini ama bunun kabul görmediğini açıkladı.

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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek finalinde 11 Nisan’da Olympiakos’la oynanacak maç nedeniyle fikstürünün sıkışacağını belirterek 7 Nisan’daki Süper Kupa finalinin ertelenmesini istemişti.

Fenerbahçe ayrıca yabancı hakem talebinde bulunmuştu. Bu talepleri kabul görmezse maça U19 takımıyla çıkacaklarını duyurmuştu.

TFF paylaştığı açıklamada bu taleplerin reddedildiğini kaydetti. Açıklamada özetle şunlar kaydedildi:

“Kamuoyunda bilinenin aksine Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Konferans Ligi Çeyrek Finali’nde karşılaşacağı rakibi Olympiakos’un 7 Nisan 2024 tarihinde Yunanistan Süper Ligi’nde deplasmanda oynayacağı maçı ertelenmemiştir. Olympiakos’un Fenerbahçe’yle oynayacağı iki maç arasında 14 Nisan 2024 tarihindeki maçı ertelenmiştir.

Türkiye Futbol Federasyonu da Fenerbahçe’nin Olympiakos’la oynayacağı iki maçın arasına denk gelen 14 Nisan’daki Fatih Karagümrük’le oynayacağı maçın ileri bir tarihe ertelenmesi teklif edilmiş; Fenerbahçe’yse TFF’nin bu teklifini kabul etmemiştir.”