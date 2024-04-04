Merkez Bankası'nda işler tersine döndü: Kur düşmesin diye döviz alınıyor

Merkez Bankası’nın (MB) eski başekonomisti Hakan Kara, seçimden önce rezervleri eriten MB’nin iki gündür aksi yönde hareket ettiğini duyurdu.

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2023’teki genel seçimden önce faizi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın isteğiyle düşük tutan MB, aynı zamanda ‘arka kapıdan satış’ diye adlandırılan yöntemle milyarlarca dolar rezervi eritmişti.

Amaç kuru baskılamaktı. Yine de istenen elde edilememiş ve seçimden sonra başa gelen yeni ekonomi yönetimi bu uygulamayı rafa kaldırmıştı.

Ancak ekonomi yönetimi seçimden birkaç ay önce rafa kaldırdığı uygulamayı geri getirmişti. Ekonomist Kara, yılbaşından beri bu kapsamda 30 milyar doların satıldığını kaydetmişti.

Kara, MB’nin iki gündür tam aksi yönde hareket ettiğini bildirdi. Buna göre MB kur düşmesin diye döviz alıyor.