Amazon yüzlerce çalışanını işten çıkardı

Amerikan e-ticaret devi Amazon, başta bulut bilişim alanı olmak üzere satış, pazarlama ve küresel hizmetler departmanlarından yüzlerce çalışanının daha işine son verdi.

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Amazon, işten çıkarmaların dünya genelinde olduğunu belirterek, ABD’de çalışanlar için en az 60 gün maaş ve sosyal yardımların devam edeceği, yeni iş bulma sürecinde destek sağlanacağı ve sağlık yardımlarına erişim imkanı sunulacağı bilgisini paylaştı.

Açıklamada, firmanın temel alanlardaysa işe alımlarla büyümeye devam edeceği söylendi.

Amazon Web Services (AWS) sözcüsü de yaptığı açıklamada işten çıkarmalar için “Zor ama gerekli bir karar” dedi.

Challenger, Gray&Christmas isimli ABD kariyer danışmanlık firmasının raporuna göre, 2023’te teknoloji sektöründeki işten çıkarmalar yüzde 73 arttı.

Raporda, geçen yıl işten çıkarılanların sayısının 168 bin 32 kişiye ulaştığı ve bunun, 2022’ye göre büyük bir artış olduğu kaydedildi.