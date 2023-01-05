Amazon, tarihindeki en büyük işten çıkarmayı yapacak

ABD merkezli e-ticaret şirketi Amazon, 18 binden fazla kişiyi işten çıkarmayı planlıyor.

Amazon’daki işten çıkarmalar ‘ekonomik belirsizlik’ nedeniyle (Reuters)

İşten çıkarma duyurusu sızdırılınca şirketin CEO’su Andy Jassy “Ekip arkadaşlarımızdan biri bu bilgiyi dışarıya sızdırdığı için, ayrıntıları doğrudan benden duyabilmeniz için bu haberi daha önce paylaşmanın daha iyi olacağına karar verdik” açıklamasını yaptı.

Teknoloji şirketleri, uzun süreli bir ekonomik krize hazırlanıyor. Hem Amazon hem de Salesforce, pandemi sırasında çok hızlı işe alım yaptıkları itirafında bulundu. Özellikle Amazon, tüketiciler online sipariş vermeye geçerken depolara çok hızlı işçi aldığını kabul etti. Şirket, üçüncü çeyreğin sonunda 1,54 milyon kişiye istihdam sağladı.