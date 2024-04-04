Mansur Yavaş'ın ilk icraati: Kadınlara her ay ücretsiz hijyenik ped desteği

Hijyenik ped erişimi her kadının hakkı.💜

📣 Aylık Döngünüze 1 Paket Hijyenik Ped Desteği Bizden!

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kadın Danışma Merkezi olarak kadınlara "Ayda Bir Defa 1 Paket Hijyenik Ped" desteği sağlıyoruz. Hijyenik pedinizi ücretsiz bir şekilde alabilirsiniz. pic.twitter.com/fXszPn2epc