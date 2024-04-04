Diken

Yaramazlara biraz batar!

Mansur Yavaş'ın ilk icraati: Kadınlara her ay ücretsiz hijyenik ped desteği

31 Mart’ta büyük farkla ikinci kez Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı seçilen Mansur Yavaş’ın seçimden sonra ilk icraatı kadınlara ücretsiz hijyenik ped desteği oldu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kadın Danışma Merkezi kadınlara ayda bir defa hijyenik ped desteği verecek. Kadınlar hijyenik pedlerini ABB Kadın Danışma Merkezi’nden temin edecek.


Ankara Büyükşehir Belediyesi seçimden önce de 9-30 yaş arasındaki kadınlara belediye tarafından ücretsiz HPV aşısı yapılacağını duyurmuş, uygulama kamuoyundan destek görmüştü.

Mansur Yavaş: Bu farkı bekliyordum

SON HABERLER

Trump: Putin beni oyalıyor

ABD Başkanı Donald Trump, “Putin, (Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin) sadece beni oyalıyor” dedi.