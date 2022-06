Akşam Postası / 4 Haziran 2022

TÜİK enflasyon birimi başkanı istifa etmemiş, itiraz edince görevden alınmış

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) mayıs enflasyon oranlarını açıklamasından hemen önce görevden ayrıldığı belirtilen tüketici fiyatlar endeksini hesaplayan birimin başındaki Mustafa Teke’nin istifa etmediği, ‘olup bitenlere karşı çıkınca görevden alındığı’ öne sürüldü.

Nebati ‘aç tavuk misali’: Yatırımda ön sıralardayız, talebe hızla cevap veriyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye’nin yatırım yapılabilir ülkeler arasında ön sıralarda yer aldığını ve yatırım taleplerine ciddi ve hızlı cevap verdiklerini söyledi.

İddia: CHP’yle MHP arasında erken seçim pazarlığı

Gazeteci Deniz Zeyrek, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin ‘seçim pazarlığı’ yaptığını öne sürdü.

Bu ‘sevda’ bitmez: Erdoğan, ekonomideki başarısızlığı da Gezi’nin üzerine yıktı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ekonomideki başarısızlığın nedenini 2013’teki Gezi eylemlerine bağladı: “Gezi olayları olmasaydı 1,5 trilyon doları bulan bir milli gelirle çok farklı bir yerde olacaktık.”

Alman basınında ‘Erdoğan’ analizleri: Türkiye’yi 19 yıl öncesine döndürdü

Die Welt’in analizinde, ekonomideki bozulmadan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan sorumu tutulurken, “Türkiye’yi 19 yıl öncesine döndürdü” dendi.

Evini dönüştürene kira ve faiz desteği birlikte verilecek

Evi dönüşüme girenler, artık kira desteği ve banka kredilerine verilen faiz desteğini aynı anda kullanabilecek.

Dışişleri’nden ABD’li yetkiliye ‘Suriye’ telefonu: ‘Gerekeni yaparız’ denmiş

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal’ın ABD’nin BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield’ı telefonla arayarak, Türkiye’nin Suriye’ye askeri operasyon niyetini ilettiği bildirildi.

41 fon enflasyonun üstünde getirdi, 22’si yüzde 100’ü aştı

Türkiye’de reel getiri sağlayan fon sayısı 41 oldu. 22 fonun getirisi yüzde 100’ü aştı.

İstanbul’da kira zammını çok bulup evi yaktı

İstanbul Sultangazi’de bir vatandaş kira fiyatının 1000 liradan 2 bin liraya çıkmasına tepki gösterdi ve evi yaktı.

Turistler Yunan adasında iki içki, bir yengeç bacağına ödedikleri hesap nedeniyle dava açıyor

ABD’li iki turist Yunan adasında yengeç bacağı tabağı ve iki içkiye 600 avro ödedikleri mekana dava açıyor.

Mariah Carey’nin meşhur yeni yıl şarkısına ‘önce ben yazdım’ davası

Bir şarkı sözü yazarı Mariah Carey’ye bir yeni yıl klasiği olan ‘All I Want for Christmas Is You’ şarkısı nedeniyle dava açtı. Beş yıl önce aynı isimli şarkı yazdığını iddia ediyor.