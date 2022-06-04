Evini dönüştürene kira ve faiz desteği birlikte verilecek

Evi dönüşüme girenler, artık kira desteği ve banka kredilerine verilen faiz desteğini aynı anda kullanabilecek.

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Resmi Gazete’de yayımlanan cumhurbaşkanı kararıyla hak sahiplerine verilen destekler düzenlendi.

Bu yönetmelikten önce hak sahipleri kira desteği ve banka kredilerine verilen faiz desteğinden birini seçebiliyordu.

Düzenlemeyle ‘riskli yapı’ şartı aranmadan tüm dönüşüm projelerinde desteğin önü açıldı.

Üç maddede düzenleme

Hürriyet’ten Gülistan Alagöz’e konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Alt Yapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürü Vedad Gürgen, düzenlemeyi üç maddede şöyle anlattı:

*Dönüşümde bir ‘riskli yapı’ bir de ‘riskli alan’ var. Riskli yapı için karot alınıp tespit yapılıyor. Riskli alan cumhurbaşkanlığı kararıyla açıklanıyor. Eskiden mevzuatta sadece ‘riskli yapı’ ifadesi kullanılıyordu. Bu düzeltilerek tüm dönüşüm projeleri destek kapsamına alındı. Alan bazlı dönüşümde de vatandaş yardım alabilecek.

*Dönüşümde hak sahibi vatandaş kira yardımı ve kullanılan banka kredilere verilen faiz desteğinden aynı anda faydalanamıyordu. Şimdi her iki destekten faydalanabilecek. Bunun için bir yönetmelik üzerinde çalışıyoruz.

*Gecekonduda yaşayan vatandaş da kira ve faiz desteğinden faydalanabilecek. Dönüşüm alanında bizim yaptığımız projeden ev alırken, ya da kendi evini yaptırmak istediğinde kredi çekerse faiz desteği verilecek.

Bakanlığın verdiği destekler

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın dönüşüm projelerine sağladığı destekler şöyle:

*Riskli yapıda maliklere aylık, kiracılara defaten kira yardımı yapılıyor. Tutar, illere göre değişirken İstanbul’da 1500 liraya kadar çıkıyor. Yardım riskli yapıda 18 ay, riskli alanda 48 aya kadar sürüyor.

*Şubattaki düzenlemeyle konut ve işyerinin dönüşümü için verilen ‘faiz destekli kredilerde’ limit yükseltilmişti. 200 bin liralık dönüşüm kredisi 400 bin liraya çıkarken, 80 bin lira olan güçlendirme kredisi 160 bin lira oldu.

*Bakanlık kullanılan bu kredilere yıllık 400 baz puana (yüzde 4) kadar destek veriyor. Desteğin miktarı binanın enerji verimliliğine göre de değişebiliyor.

*Riskli yapılar yenilenirken tapu, noter gibi harçlardan muafiyet sağlanırken, damga vergisi de ödenmiyor.

*Vatandaş müteahhitle kat karşılığı anlaşma yapmadan evini kendi dönüştürürse yüzde 18 yerine yüzde 1 KDV ödüyor.