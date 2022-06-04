TÜİK enflasyon birimi başkanı istifa etmemiş, itiraz edince görevden alınmış

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) mayıs enflasyon oranlarını açıklamasından hemen önce görevden ayrıldığı belirtilen tüketici fiyatlar endeksini hesaplayan birimin başındaki Mustafa Teke’nin istifa etmediği, ‘olup bitenlere karşı çıkınca görevden alındığı’ öne sürüldü.

Fotoğraf: Diken

TÜİK dün mayısta yıllık enflasyonun yüzde 73,50’e çıktığını duyurmuştu. Bu oran 24 yılın zirvesi anlamına gelirken, aylık yükselişin yüzde 2,98’le piyasa beklentilerinin neredeyse yarısına denk gelmesi ekonomistlerin eleştirilerine neden olmuştu.

Sıklıkla şeffaf olmamakla ve sokaktaki gerçeği yansıtmamakla eleştirilen TÜİK, bu sefer bir de madde sepetini raporundan çıkarmıştı. Kararı ‘skandal’ olarak nitelendiren ekonomistler, sepetin yayımlanmamasının, verileri ve pahalılığı gizleme amacını taşıdığını söylemişti.

Bunların üstüne Bloomberg ajansı dün geçtiği bir haberde, Teke’nin birkaç gün önce istifa ederek görevinden ayrıldığını belirtmişti.

Ancak Korkusuz yazarı Ahmet Takan’ın geçtiği kulis bilgisine göre bu istifa değil görevden almaydı.

Takan’ın “Bir bomba daha var” diye anlattığı kulis şöyle:

“Merkezde görev yapan Fiyat İstatistikleri Grup Başkanı Mustafa Teke, olup bitenlere karşı çıkınca görevden alındı. Yerine, Yelda Ayaz atandı. Şimdi, ‘Kendisi görevden affını istedi‘ deyip çeşitli bahaneler üretecekler ama yemezler!.. TÜİK çalkalanıyor..

Hatırlanacağı üzere, TÜİK’te enflasyon hesaplamasını yapan Fiyat İstatistikleri Daire Başkanı Cem Baş, geçen ay görevinden istifa etmiş yerine TÜİK Dijital Dönüşüm Dairesi Başkanı Dr. Furkan Metin getirilmişti. TÜİK Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, enflasyonu hesaplayan daire başkanı Cem Baş’ın sağlık sorunları sebebiyle görevden affını talep ettiği, makam tarafından bu talebin uygun görüldüğü ifade edilmişti. Açıklamada, Baş’ın yöneticilik yaptığı aynı dairede ‘uzman’ olarak çalışmaya devam edeceği de aktarılmıştı. Kurumdaki söylentilere göre, ‘Cem Baş aynı dairede kalarak, Furkan Metin’e işi öğretiyor.’

Görünen o ki; Furkan Metin işi çabuk kapmış!..”