İstanbul’da kira zammını çok bulup evi yaktı

İstanbul Sultangazi’de bir vatandaş kira fiyatının 1000 liradan 2 bin liraya çıkmasına tepki gösterdi ve evi yaktı.

DHA’nın haberine göre Uğur Mumcu mahallesinde oturan kiracı Tahsin K., ev sahibi Emel A.’nın kira fiyatına yüzde 100 zam yapmasını fazla bularak kabul etmedi. Bunun üzerine önce oturduğu daireyi boşalttı ve sonra yaktı.

Binada oturunlar alevleri farkedince itfaiye haber verdi ve binayı boşalttı. Ancak bir aile en üst katta mahsur kaldı. Aile daha sonra itfaiye ekipleri tarafından merdiven aracıyla kurtarıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.