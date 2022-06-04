Nebati ‘aç tavuk misali’: Yatırımda ön sıralardayız, talebe hızla cevap veriyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye’nin yatırım yapılabilir ülkeler arasında ön sıralarda yer aldığını ve yatırım taleplerine ciddi ve hızlı cevap verdiklerini söyledi.

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Bir süre önce Türkiye’nin uyguladığı ‘yeni ekonomi modeli’ni anlatıp yatırımcı toplamak için dünya turu başlatan Nebati, yurt dışındaki birçok finans merkezini gezmişti. Bunun sonucunda yabancıların Türkiye’ye tekrar sermaye yatırmaya hazır olduklarını gözlemlediğini söylemişti.

Nebati bu sefer de Mısır’da düzenlenen İslam Kalkınma Bankası (İKB) toplantısına katıldı ve buradaki izlenimlerini AA muhabirine anlattı.

Nebati, Türkiye ekonomisinin geçen sene büyümeye devam ettiğini ve bu yılın ilk çeyreğinde de Rusya-Ukrayna savaşına rağmen aynı başarıyı gösterdiğini anlattı: “Anlaşılıyor ki bu büyüme daha da devam edecek. Dolayısıyla da savaştan bu kadar ciddi bir şekilde etkilenen, salgında da büyük bir başarı ortaya koyarak yoluna devam Türkiye’nin, böylesine bir başarıyı sürekli hale getirmesini ülkeler merak ediyorlar, biz de anlatıyoruz.”

Türkiye’nin yatırım yapılabilir ülkeler içerisinde ön sıralarda yer aldığını söyleyen Nebati, şu günlerde yatırım taleplerine ciddi ve hızlı cevap verdiğini belirtti: “Yasalarımızın, mevzuatımızın ve özellikle de sayın cumhurbaşkanımızın önderliğinde, ekonomi yönetiminin bu konuda pozitif yaklaşımı ciddi bir şekilde onları etkiliyor.”

Yabancılar kaçtı

Nebati her ne kadar aksini dile getirse de yabancı yatırımcıların AKP hükümetinin öngörülemez politikaları yüzünden son dönemde Türkiye ekonomisini neredeyse terk etti.

Sermaye piyasalarına ilgisini 2021’in başlarında dahi devam ettiren yabancılar, geçen yıl martta geceyarısı kararnamesiyle Merkez Bankası başkanının görevden alınmasıdan sonra yaklaşımlarını değiştirmişti. 2019 sonunda yüzde 60’ın üstünde olan yabancı yatırımcıların hissedeki ağırlığı, bugünlerde yüzde 40’ın altına geriledi.

Yabancı yatırımcıların doğrudan yatırımları da son yıllarda ciddi oranda azaldı. Yeni yatırımlarda 2017’de yüzde 60’a kadar çıkan oran son dört yıldır yüzde 10’un altında seyrediyor. Yabancı yatırımcı ayrıca son senelerde artık büyük yatırımlar yerine parasını daha küçük ölçekli projelere bağlamayı tercih ediyor.