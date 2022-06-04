Turistler Yunan adasında iki içki, bir yengeç bacağına ödedikleri hesap nedeniyle dava açıyor

ABD’li iki turist Yunan adasında yengeç bacağı tabağı ve iki içkiye 600 avro ödedikleri mekana dava açıyor.

Fotoğraf: DG Oyster (Temsili)

Independent’ın aktardığına göre Brenda Moulton ve 19 yaşındaki kızı Kaylea Mikonos adasındaki Platis Gialos plajında gezerken DK Oyster Bar isimli mekanın çalışanı turistik yerlerde sıklıkla kullanılan kapıdan ‘gel gel‘ yöntemiyle mekana çekildi.

Anne kız birer mojito içti ve yengeç bacağı tabağı söyledi. Ardından önlerine 80 avro zorunlu bahşişle birlikte 600 avroluk hesap geldi.

Bu kadar tutmayacağını söyleyerek hesabı ödemeyi reddeden Moulton restoran çalışanı tarafından tehdit edildiğini anlattı: “Polisi arayacağını, ABD’ye dönmemize engel olacağını söyleyerek tehdit etti.”

Moulton sonunda hesabı ödemek zorunda kalsa da bir süre restoranın dışında durarak önünden geçenleri ‘kazıklanabilecekleri’ konusunda uyardı.

Şimdi anne-kız DK Oyster Bar’a dava açıyor. Moulton’ın avukatı Marizanna Kikiri müvekkillerinin tehditlere ve haksız muameleye maruz kaldığını ifade etti.

Platis Gialos lüks ve pahalı otelleri, restoranlarıyla meşhur bir gölge. Britanya’da açtığı restoranındaki fiyatlarıyla bir süre gündemden düşmene Nusret Gökçe’nin de burada mekanı var.