Mariah Carey’nin meşhur yeni yıl şarkısına ‘önce ben yazdım’ davası

Bir şarkı sözü yazarı Mariah Carey’ye bir yeni yıl klasiği olan ‘All I Want for Christmas Is You’ şarkısı nedeniyle dava açtı. Beş yıl önce aynı isimli şarkı yazdığını iddia ediyor.

Fotoğraf: Reuters

ABD’de New Orleans mahkemesinde açılan davanın dilekçesine göre Andy Stone, Carey, birlikte şarkıyı yazdığı söz yazarı ve Sony Music Entertainment’a telif hakkı ihlali ve haksız kazanç sağlama suçlamasında bulunuyor, zararın karşılanması için en 20 milyon dolar talep ediyor.

Vince Vance adıyla bir country-pop grubuyla sahneye çıkan Stone davalıları ‘kendisinin benzersiz tarzı ve popülaritesini yasa dışı şekilde suistimal etmekle’ suçluyor. Ayrıca izni olmadan yeni şarkıyı kaydederek karışıklığa neden olduklarını iddia ediyor.

İki şarkının melodisi ve sözleri farklı.

Carey’nin 1994 tarihli şarkı her Noel zamanı radyolarda ve mağazalarda yaygın olarak çalınıyor. 2019’dan bu yana her yıl Billboard Hot 100 listesinin zirvesine çıkıyor.

Sony ve Carey Reuters’ın konuyla ilgili götüş talebine yanıt vermezken dava dilekçesinde Stone’un şarkıdan ne zaman haberdar olduğu bilgisi yer almıyor.