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Yaramazlara biraz batar!

İddia: CHP’yle MHP arasında erken seçim pazarlığı


Gazeteci Deniz Zeyrek, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin ‘seçim pazarlığı’ yaptığını öne sürdü.

Fotoğraf: Reuters

Genel seçime kadar bir sene olsa da erken seçim tartışmaları tam gaz devam ediyor. Muhalefetteki partiler kasımda erken seçim olabileceğini belirtirken, iktidar seçim düzenlemesiyle birlikte bu tartışmaların sona erdiğinde ısrarcı.


Cumhrubaşkanılığı seçimleri için birlikte hareket eden altı muhalefet partisi ortak adayı henüz açıklamazken, CHP’li kaynaklara göre Kılıçdaroğlu’nun adaylığı kesinleşmeye yakın.

Fox TV’deki Orta Sayfa programında konuşan Zeyrek, iki lider arasında pazarlık konusunu şöyle açıkladı: “Kılıçdaroğlu adaylığını açıklasın MHP de erken seçim açıklasın. Aynı zamanda da ‘Bizim adayımız Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan‘ desin seçime gidilsin.

Kılıçdaroğlu ağustos ayında adaylığını resmen açıklamak istiyor. Ama onun beklentisi ‘Seçim kararını açıklayın ben de adayımızı açıklayayım’ yönünde.”

Zeyrek, programın sunucusu Doğan Şentürk’ün “Kılıçdaroğlu aday olursa erken seçim mi olacak” sorusuna da “Evet” yanıtını verdi.

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