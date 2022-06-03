Seçim kulisi: Bayram nedeniyle bir ay öne çekilebilir

Haziran 2023’te yapılması planlanan seçimin Kurban bayramı ve üniversite sınavları nedeniyle bir ay öne çekilebileceği belirtildi.

Seçimler. Fotoğraf: Reuters

Genel seçime bir sene var. Muhalefetteki partiler erken seçim isterken iktidar seçim düzenlemesiyle birlikte bu tartışmaların sona erdiğini söylüyor. Çünkü yeni seçim yasasının uygulanabilmesi için üzerinden bir sene geçmesi gerekiyor.

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Haziran 2023’te yapılması planlanan seçimin, Kurban bayramı ve sınavlar dolayısıyla bir ay öne çekilebileceğini yazdı. Bu konunun henüz düşünce aşamasında olduğunu aktaran Selvi, seçim tarihinin 28 Mayıs ya da 4 Haziran olabileceğini belirtti.

Selvi’nin yazısının ilgili kısmı şöyle: ”Azerbaycan gezisi dönüşünde Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, ‘Kasımda erken seçim olur mu’ diye sormuş, seçimler 2023 Haziran’ın da olacak yanıtını almış biri olarak erken seçim yok diyorum. Ama şöyle bir ihtimalden söz ediliyor.

Seçimler için 24 Haziran 2023 tarihi konuşuluyor. Ancak Kurban Bayramı 28 Haziran’a denk geliyor. Kurban Bayramı demek en az bir ay önceden başlamak üzere hac mevsimi demek. Aynı zamanda haziranın ortasında üniversite sınavları yapılıyor. Seçim kampanyası 3 aylık bir takvimi kapsıyor ama son 40 gün çok yoğun geçiyor. Bir düşünce var. Kurban Bayramı telaşı ile seçimleri üst üste getirmeyelim. Üniversite sınav stresini yaşayan gençlerimizin psikolojisini dikkate alalım. Üniversite sınavı bittiği andan itibaren tatile çıkmak için bekleyen aileleri seçim nedeniyle zor durumda bırakmayalım.

O nedenle seçimleri haziranın ilk haftasına ya da mayısın son haftasına çekelim diye bir düşünce var. 28 Mayıs ya da 4 Haziran gibi. Tabii bu erken seçim olmuyor. Olursa öne çekilmiş seçim olur. Ama dediğim gibi, bir düşünce aşamasında.