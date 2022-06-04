Türk-Alman Üniversitesi’nde ilahiyat fakültesi kurulacak.

Karar, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla bugünkü Resmi Gazete’de yayımlandı.

Üniversitenin sitesindeki bilgilere göre İstanbul’da bulunan Türk-Alman Üniversitesi (TAÜ), Türk yükseköğretim mevzuatına tabi, Türkiye’yle Almanya arasında imzalanan anlaşmaya dayanarak kurulan bir devlet üniversitesi.

Sitede üniversitenin kuruluş amacı şöyle anlatılıyor: “Türk ve Alman yükseköğretim geleneklerinin en önemli başarı ve kazanımlarını araştırma ve öğretim alanlarında birleştirmek ve iki ülke arasındaki bilimsel, iktisadi ve kültürel iş birliğine önemli katkılar vermektir.

Türk-Alman Üniversitesi kendisini akademik sınıflamada bir araştırma üniversitesi olarak tanımlamaktadır.”