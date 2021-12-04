Diken

Yaramazlara biraz batar!

Akşam Postası / 4 Aralık 2021

Kılıçdaroğlu Mersin’de: Ey Saray duy, geliyor gelmekte olan

Fotoğraf: Diken

CHP’nin Mersin mitingi: ‘Amaç hasıl oldu’

Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na: Siyaset meydanında çık karşımıza

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na seslenerek, “Bırak kamu kurumlarını basıp memurları tehdit etmeyi de siyaset meydanında çık karşımıza” dedi.

Bakan Kurum: Erdoğan’ı 2023’te yeni bir 20 yıl için cumhurbaşkanı yapacağız

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la ilgili temennilerinde sınır tanımadı: “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı 2023’te yeniden, yeni bir 20 yıl için cumhurbaşkanı yapacağız.”


‘Beklenen’ geldi mi: Omicron hafif Covid-19’a neden olan varyant mı?

Çok sayıda mutasyona sahip olmasıyla endişe yaratan Omicron varyantıyla ilgili daha net bilgiler elde etmek için araştırmalar sürerken, daha hafif hastalığa neden olan, orijinal virüsün daha ‘formsuz‘ bir versiyonu olabileceği ihtimali üzerinde de duruluyor.

Prof. Kara: Omicron Türkiye’de ilave bir kapanma gerektirmeyebilir

Bilim kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, Covid-19’un yeni ortaya çıkan Omicron varyantında klinik tablonun şu an için çok ağır olmadığını söyledi. Kara, varyantın Türkiye’de ilave bir kapanma gerektirmeyeceğine dair de görüş belirtti.

Aşı olmamak için ‘çakma’ kol kullandı

Randevu sadakati aşı zayiatının önüne geçti

‘Yeni ekonomik model’de son durum: En az 20 büyük ihale maliyet nedeniyle iptal

En az 20 büyük kamu ihalesinin TL’deki değer kaybına paralel maliyet artışları nedeniyle iptal edildiği bildirildi.

Moody’s Türkiye’yi negatifte tuttu: Gerekçe ‘öngörülemeyen politikalar’

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, Türkiye’nin kredi notunu ‘B2‘ olarak teyit etti, not görünümünü ise ‘negatif‘ olarak bıraktı.

Konut zammında dünya listesi: Türkiye ilk 10’a üç şehirle girdi

Dünyada son bir yılda konut fiyatlarının en çok arttığı ilk 10 şehir arasında bu yıl Türkiye’den üç kent var.

Kripto paralardaki sert düşüşün arkasında ne var?

Piyasalarda sıkılaşma kriptoyu vurdu: Bitcoin ve Ether çakıldı

Kimyasal atık yayan tesise 12 milyon lira ceza

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Giresun’un Şebinkarahisar ilçesinde çevre kirliliğine neden olan işletmeye 12 milyon lira ceza kesti.

Taksi ve toplu taşımada kamera zorunluluğu ertelendi

Taksi ve diğer toplu taşıma araçlarında kamera zorunluluğu getiren düzenleme 2023’e ertelendi.

En çok kullanılan 10 emoji hangisi: ‘Mutluluk gözyaşı’ ilk sırada

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Yılın son yeniay ve güneş tutulması, 4 Aralık Cumartesi sabahı 10.42’de Yay’da gerçekleşiyor. Gerçek bir kapanış, bir son, bir tamamlanmayla eş zamanlı bir yeniye adım atışın eşiği aydınlanmakta.