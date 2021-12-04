Kimyasal atık yayan tesise 12 milyon lira ceza

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Giresun’un Şebinkarahisar ilçesinde çevre kirliliğine neden olan işletmeye 12 milyon lira ceza kesti.

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AA’nın aktardığı bakanlık açıklamasında ‘çinko ve kurşun cevher zenginleştirme’ alanında faaliyet gösteren işletmeye, 2872 sayılı Çevre Kanunu’na istinaden en üst sınır olan 12 milyon 71 bin 949 lira idari ceza uygulandığı ve işletmenin faaliyetten men edildiği belirtildi.

İşletmeye ait atık barajı seddesinin bir bölümü çökmüş, bakanlığın bölgeye sevk ettiği ekipler işletmenin faaliyetlerini durdurmuştu.

Yedikardeş köyü sınırlarındaki NESKO Madencilik A.Ş.’ye ait tesisteki çökmenin ardından maden atık sahasında inceleme yapan Jeoloji Mühendisleri Odası Trabzon Şubesi’nce rapor hazırlamıştı.

Tesise ait 2 No’lu atık barajının gövdesinin bir kısmının yıkılarak, binlerce ton zehirli ağır minerallerin önce 1 No’lu baraja sonra da Darabul Deresi’ne döküldüğünün belirtildiği raporda, atıkların dere sularıyla sürüklenerek, 5 kilometre uzaklıktaki Kılıçkaya Barajı’na ulaştığı ve 4 bin 500 tondan fazla kimyasal atığın çevreye yayıldığı kaydedilmişti.

Bakanlık açıklamasında dere yatağının atıktan tamamen arındırılması işleminin birkaç gün içinde tamamlanacağı, ardından bakanlığın çevresel izleme ve iyileştirme çalışmalarına başlayacağı aktarıldı.