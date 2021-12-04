Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na: Siyaset meydanında çık karşımıza

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na seslenerek, “Bırak kamu kurumlarını basıp memurları tehdit etmeyi de siyaset meydanında çık karşımıza” dedi.

Dün yıllık enflasyonu yüzde 21,31 olarak açıklayan Türkiye İstatistik Kurumu’nu ziyaret etmek isteyen CHP lideri kurmaylarıyla birlikte kurumun merkezine gitmiş ama kapıdan içeri alınmamıştı.

Enflasyonun çok daha yüksek olduğunu savunan Kılıçdaroğlu, TÜİK yönetiminin davranışını “Rakamları doğru olsa kapılarını sonuna kadar açarlar” diye yorumlamıştı.

Siirt’te bir açılışta konuşan Erdoğan, bu ziyarete gönderme yaparak “Randevusuz olarak gidip kapıda gösteri yaptı. Bay Kemal, devletin kurumlarına randevusuz gidilemeyeceğini öğren” dedi.

Erdoğan’ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

“TÜİK önünde bir genel başkan gösteri yapıyor. İnsan utanır. Bir insan davet edilmediği yere gidemez. Devletin bu kurumları senin şamar oğlanın değil.”

“Sen terör örgütleriyle omuz omuza gidebilirsin, onlara randevusuz da gidebilirsin ama devletin kurumları ciddidir, öyle rastgele gidemezsin.”

“Buradan Kılıçdaroğlu’na sesleniyorum, bırak kamu kurumlarını basıp memurları tehdit etmeyi de siyaset meydanında çık karşımıza.”

“Kılıçdaroğlu’nun parti içindeki meselesi bizi ilgilendirmez ama milletimizin değerlerine saldırır, ülkemizin çıkarlarına zarar verirse karşısında bizi bulur”

Erdoğan hızla değer kaybeden TL ve artışı durdurulamayan enflasyona da değindi: “Çok da uzun olmayan bir sürede inşallah tüm bu fiyat hareketlerini, kur dalgalanmalarını makul ve istikrarlı bir çizgiye oturtacağız.”