Randevu sadakati aşı zayiatının önüne geçti

Sağlık Bakan Yardımcısı Şuayip Birinci, Türkiye’nin dünyada en az aşı zayiatı veren ülke olduğunu söyledi. Aşı zayiatının düşük olmasında vatandaşların randevu sadakati ve sağlık personeline verilen eğitim etkili oldu.

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Birinci’nin verdiği rakamlara göre zayiata uğrayan aşı oranı 80 bin. Türkiye’de toplam yapılan aşı sayısı ise 120 milyona yakın.

Zayiata uğrayan aşı miktarının dünyada milyonlarla ifade edildiğini aktaran Birinci’nin değerlendirmeleri şöyle: “Türkiye’de sağlık personeline yönelik verilen eğitim sayesinde aşılamada büyük başarı elde edildi. Geliştirilen uygulamalarla personele aşıyı nasıl yapmaları gerektiği videolarla da anlatıldı. Dünyada en az aşı zayiatı veren ülke haline geldik. Bizimle karşılaştırılabilecek bir ülke yok. Diğer ülkelerde bu oran bizim bin katımız falan.”

Flakonu açılıp sulandırıldıktan sonra altı saat içinde kullanılması gereken BioNTech aşısında, bu süre içinde kullanılmayan dozlar zayi oluyor.

Zayiat oranları bakımından Türkiye’nin, BioNTech aşısının geliştirildiği Almanya’nın bile önünde olduğuna işaret eden Birinci, şöyle devam etti: “Aşı zayiatında onlar (Almanya) çok daha yüksek seviyede. Ama bu, onların zayiatı anormal anlamına gelmiyor, anormal olan bizim bu kadar düşük zayiatla çalışmamız. Biz lojistiği çok etkin kullanmak için, yarına o aşıyla ilgili kaç randevu var, sistem onu görüyor. Diyelim ki 110 randevu var, 98 aşısı var, hemen ilgili aşının randevunun saatine kadar oraya gidiyor. Böylece lojistikte çok az bir aşı bırakarak bütün aşının etkin bir şekilde vatandaşa ulaşmasını sağladık, en ücra köşedeki bir aile hekimine dahi… O sebeple aşı süreci çok iyi yönetildi ama bunlar altyapıyla yapılacak şeyler. Nitelikli altyapı kurarsanız bunları başarabilirsiniz.”

Birinci, aşı zayiatının az olmasında vatandaşların aşı randevularına zamanında gelmelerinin de etkisi olduğunu ve Türkiye’de aşı randevu sadakati oranının yüzde 95’in üzerinde olduğunu ekledi.