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Yaramazlara biraz batar!

Bakan Kurum: Erdoğan’ı 2023’te yeni bir 20 yıl için cumhurbaşkanı yapacağız

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la ilgili temennilerinde sınır tanımadı: “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı 2023’te yeniden, yeni bir 20 yıl için cumhurbaşkanı yapacağız.”

Fotoğraf: AA

AA’nın aktardığna göre bir açılış töreninde konuşan bakan ‘Konya’nın liderine her zaman vefa gösterdiğini ve göstermeye devam edeceğini‘ ifade ederek sözlerini şöyle sürdürdü: “Hamdolsun Seydişehirli kardeşlerimiz de 14 Ağustos 2001’de çıktığımız bu kutlu davamızda her zaman bizlerin yanında oldu. 2023’e yaklaştığımız bu dönemde cumhur ittifakı olarak gayretle çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Mahalle mahalle, sokak sokak gezecek, çalmadık hiçbir kapı bırakmayacağız. 20 yılda bu ülkeyi baştan aşağı değiştiren, geleceğe taşıyan cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı 2023’te yeniden, yeni bir 20 yıl için cumhurbaşkanı yapacağız.”


Siyaseti memlekete hizmet etmek için bir vesile olarak gördüklerini savunan AKP’li bakan “2023, hizmetlerimizi taçlandıracağımız yeni bir zafer yılı olacak. Bakın biz millete hizmet yolunda aşk ile çalışırken, yine bugünlerde birileri yalanlarla, iftiralarla, ‘Ülke yandı, bitti‘ diye ortalığı kasıp kavuruyor. Ama bizi asla bu tartışmaların içerisinde bulamazlar” ifadelerini kullandı.

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