Konut zammında dünya listesi: Türkiye ilk 10’a üç şehirle girdi

Dünyada son bir yılda konut fiyatlarının en çok arttığı ilk 10 şehir arasında bu yıl Türkiye’den üç kent var.

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Knight Frank Küresel Konut Fiyat Endeksi 2021 yılı ikinci çeyrek raporu, toplamda 55 ülke ve 150 şehri kapsıyor.

Rapor 2020 ile 2021 ikinci çeyrek arasında 150 şehirde konut fiyatlarının ne kadar arttığını ortaya koyuyor.

Rapora göre son bir yılda fiyatların en çok arttığı yer yüzde 30,8 ile Kanada’nın Halifax şehri.

İzmir ile Güney Kore’nin başkenti Seul yüzde 30’luk artışla ikinciliği paylaşan şehirler.

Listede ABD’nin Phoenix kenti yüzde 29,3 ile dördüncü sırada yer alırken Rusya’nın başkenti Moskova’da yüzde 28,8’le beşinci.

İstanbul ise yüzde 26,4 ile küresel konut fiyat endeksinin en çok arttığı dokuzuncu şehir olarak kayıtlara geçti.

Kanada’nın Ottowa kenti ile Ankara yüzde 25,8 ile 10’uncu sırayı paylaştı.

Tablo: Diken

Listedeki 150 şehirden 11’inde fiyatlar düşerken bunların çoğunun İtalya’da olması dikkat çekti.

İtalya’nın Venedik kentinde fiyatlar yüzde 6,3 düşerken, Genoa, Palermo ve Floransa’da ise düşüş yüzde 2 ila 3 arasında.