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Yaramazlara biraz batar!

En çok kullanılan 10 emoji hangisi: ‘Mutluluk gözyaşı’ ilk sırada

Dünya genelinde çevrimiçi nüfusun yüzde 92’si emoji kullanırken, ‘mutluluk gözyaşı’ 😂 en çok kullanılan emoji oldu.

Unicode (evrensel kod) Konsorsiyumu’nun verilerine göre dünya genelinde kullanılan tüm emojilerin yüzde 5’i ‘mutluluk gözyaşı’ olurken kalp ❤️ emojisi az farkla ikinci sırada geldi.


En çok kullanılan 10 emoji ise sırasıyla şöyle: 😂 ❤️ 🤣 👍 😭 🙏 😘 🥰 😍 😊

Bu seneki sonuçlar 2019’da yayınlanan son rapordan pek de farklı değil. Sıralamada olumlu duyguların öne çıktığı görülüyor.

2019’daki sıralama şöyleydi: 😂 ❤️ 😍 🤣 😊 🙏 💕 😭 😘 👍

Toplamda 3 bin 663 farklı emojiye belli periyotlarla yenileri eklense de rapora göre en çok tercih edilen ilk 100 emojinin kulanım sayısı, toplam kullanımın yüzde 82’sini oluşturdu.

2019’a kıyasla sıralamada en çok basamak atlayansa ‘yalvaran surat’ 🥺 emojisi oldu. 97’nci sıradan 14’üncü sıraya çıkarak tam 83 basamak atladı.

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