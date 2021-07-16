Yeni emojiler hazır: Hamile erkek, kalp çizen eller…

Cep telefonu aracılığıyla mesajlaşmanın olmazsa olmazı emojilere önümüzdeki yıl yenileri ekleniyor.

Fotoğraf: Emojipedia

Yeni emoji tanıtımından, kullanım için onay ve standartlarından sorumlu kar amacı gütmeyen Unicode Consortium, 2021 yılı için yeni emoji açıklanmayacağını duyurmuştu. 2022 için hazırlanan emojilerin ‘taslak listesi’ ise hazırlandı. Liste her yıl eylül ayında onaylanıyor. Sonra telefon üreten şirketler kullanıcılarına hangi emojiyi sunup sunmayacağını kararlaştırıyor.

Emojipedia tarafından, yarın kutlanacak Dünya Emoji Günü’ne ithafen hazırlanan emojiler arasında hamile erkek, farklı etnik kökenlerden bireylerin el sıkışması ve ‘gördüğüne tahammül edemeyen yüz ifadesi’, kalp çizen iki el, ‘selam veren’ ve ‘gözyaşlarını tutamayan’ yüz ifadesi bulunuyor. ‘Sakallı insan’ emojisinde kullanıcıya kadın veya erkek yüzü seçeneği sunuluyor.