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Yaramazlara biraz batar!

Taksi ve toplu taşımada kamera zorunluluğu ertelendi

Taksi ve diğer toplu taşıma araçlarında kamera zorunluluğu getiren düzenleme 2023’e ertelendi.

Fotoğraf: AA

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, ticari araçlarda kamera zorunluluğunun ertelendiğini duyurdu: “Şehir içi yolcu taşımacılığında kullanılan taksi, minibüs ve otobüs cinsi taşıtlarda kayıt yapabilen ön ve iç kamera ile kayıt cihazının bulundurulması ve aktif halde tutulması zorunluluğu 2022 yılının aralık ayı sonuna kadar ertelendi.”


Apaydın şöyle devam etti: “Şoför esnafımıza maddi anlamda bir yük getiren ve pandemi sürecinin devam ettiği bu dönemlerde kendisini zorlayacak olan bu kamera zorunluluğunun ertelenmesi kararı rahatlatıcı oldu. Bir yıllık zaman diliminde, birçok tartışmayı da beraberinde getiren bu konu ile ilgili detaylı olarak düşünülüp tekrar bir karara varılabilir.”

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