Akşam Postası / 31 Temmuz 2022

Kürt sanatçının konser başvurusuna ‘Kürtçe eserler’ gerekçesiyle ret

Kürt opera sanatçısı Pervin Chakar, Mardin Artuklu Üniversitesi’ne konser için başvurduğunu fakat repertuarındaki Kürtçe şarkılar nedeniyle salon verilmediğini açıkladı.

Kamu Denetçiliği Kurumu’nun kararı sonrasında zam ve özel hizmet tazminatından yararlandı

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), bir üniversitede peyzaj teknikeri olarak çalışırken peyzaj mimarlığı bölümünden mezun kişinin başvurusunda, mimarlar için öngörülen zamlar ile özel hizmet tazminatından başvurucunun da yararlandırılması gerektiği yönünde karar verdi.

‘Bizi ABD iktidara getirdi’ diyen Ethem Sancak Vatan Partisi’ne katılacak

“Biz Amerika’nın desteğiyle iktidara geldik” sözleri sonrası disiplin kuruluna sevk edilince AKP’den istifa eden Ethem Sancak Vatan Partisi’ne katılacak.

Anket: CHP, Güneydoğu’daki dört şehirde oylarını dört kat artırdı

Rawest Araştırma, Güneydoğu’nun dört ilinde Haziran 2022’de yaptığı anketin sonuçlarını paylaştı. Ankete göre CHP oy oranı yaklaşık dört kat artırdı. HDP’nin oy oranındaysa kayda değer bir değişim görülmedi.

CHP’li Toprak: Akkuyu pazarlığıyla dolar mı düşürülecek?

CHP İstanbul Milletvekili ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun koordinatör başdanışmanı Erdoğan Toprak, Akkuyu Nükleer Santral inşaatında yaşananların akıllara farklı pazarlık ve tavizlerin varlığını getirdiğini söyledi.

Gezi tutukluları: AYM, bu hukuksuzluğa ‘Dur’ demezse kendini kapatmış sayılır

Silivri Cezaevi’nde Gezi tutuklularını ziyaret eden CHP Milletvekili Utku Çakırözer, gönderilen mesajları paylaştı. Tutuklular, AYM’nin ihlal kararı vermemesi halinde kendini kapatmış sayılacağını söyledi.

Dört ilde orman yangını

İzmir, Mersin, Hatay ve Burdur’da orman yangını çıktı.

‘İşsizlerin yüzde 89’u kendi fonundan yararlanamıyor’

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, bu yılın ilk altı ayında işsizlik fonundan işsizlere ödenen tutarın 5,8 milyar TL olduğunu, işverenlere ise teşvik ve destek ödemeleri adı altında 11,4 milyar TL ödendiğini söyledi: “Şartlar o kadar ağır ki her 100 işsizin 89’u kendi fonundan yararlanamıyor.”

YSK, Erdoğan’ın adaylığında görüş bildiremedi: Görev alanımızda değil

Liberal Demokrat Parti (LDP) Genel Başkan Yardımcısı Hasan Kulaksız, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 9 Haziran 2022’de ‘adaylığını‘ açıklamasından sonra Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) bir dilekçe vererek, “Erdoğan hukuken aday olabilir mi?” diye sordu.