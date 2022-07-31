İzmir, Mersin ve Hatay’da yangın

İzmir’in Menderes, Mersin’in Anamur ve Hatay’ın Antakya ilçelerinde yangın çıktı.

İzmir. Fotoğraflar: AA

İzmir’in Menderes ilçesinde Çamönü Mahallesi’nde seraların bulunduğu bölgede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılarak ormanlık alana sıçradı.

Bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü tarafından sevk edilen üç uçak, iki helikopter, 13 arazöz ve üç su tankeri yangını kontrol altına aldı. Soğutma çalışmaları başlatıldı.

Mersin.

Mersin’in Anamur ilçesi sınırlarındaki Çarıklar ve Bozdoğan mahalleleri arasındaki ormanlık alanda da yangın çıktı.

Bölgeye gönderilen üç söndürme helikopteri, 15 arazöz ve çok sayıda personel havadan ve karadan müdahale ederek yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

Hatay.

Hatay’ın Antakya ilçesinde Habib-i Neccar Dağı eteklerindeki makilik alanda yangın çıktı.

Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı iki söndürme helikopteri, dört arazöz ve personelin sevk edildiği bölgede yangın kontrol altına almaya çalışılıyor.